Gute Stimmung am ersten Interboot-Wochenende

Friedrichshafen, 23.09.2019 von IBN

Die Segel für die 58. internationale Wassersport-Ausstellung sind gesetzt: Am ersten Wochenende der Interboot herrschte positive Stimmung bei Ausstellern und Besuchern. Rund 29.000 Besucher waren bereits auf dem Messegelände und im Hafen zu Gast, wie der Veranstalter mitteilt.

„Nicht zuletzt aufgrund des guten Wetters zogen auch der Interboot Hafen sowie die vielen Sportveranstaltungen und Regatten, wie die Interboot Trophy, die 38. Deutsche Meisterschaft im Schlauchboot-Slalom und die Oldtimerregatta an der Friedrichshafener Uferpromenade zusätzlich mehrere Tausend Besucher an“, betont Projektleiter Dirk Kreidenweiß. Rund 100 Boote liegen dort noch bis kommende Woche zum Testen bereit.

Neben den Ausstellern in den Hallen kommen die Shows und das Mitmachprogramm auf dem Messe-See sowie am Interboot Hafen und auf dem Bodensee gut beim Publikum an. „Das Angebot aus Information und Aktion zeigte wieder einmal, dass die Interboot ein breites Publikum anspricht“, resümiert Messechef Klaus Wellmann.