Letzte Vorbereitungen zur Interboot

Friedrichshafen, 20.09.2019 von IBN

Am 21. September öffnet die Interboot ihre Pforten. Das Redaktionsteam und die Mitarbeiter des Verlags freuen sich auf Ihren Besuch am Aktions- und Verlagsstand in Halle A3.

Heute, am Vortag der Eröffnung herrscht noch geschäftiges Treiben in den Messehallen. Die Aussteller arbeiten mit Hochdruck daran, ihre Messestände für die Besucher herauszuputzen. Die IBN hat die Vorbereitungen bereits fast abgeschlossen und auch der Referent ist schon vor Ort.