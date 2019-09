Internationale Schweizermeisterschaft der Finn-Klasse vor Kreuzlingen

17.09.2019

Vom 18. bis zum 22. September findet auf dem Bodensee vor Kreuzlingen die Internationale Schweizermeisterschaft der Finn-Klasse statt. Es segeln 41 Segler um den Titel des Schweizermeisters. An der Regatta nehmen Vertreter aus fünf Nationen teil. Die Wettfahrten werden vom Yacht-Club Kreuzlingen organisiert.

Vom Mittwoch 18. bis zum Sonntag 22. September treffen sich die Segler der Finn-Klasse zur Internationalen Schweizermeisterschaft. Am Start sind 41 Spitzensportler aus fünf Nationen. Dabei ist auch Nils Theuninck, Segler aus dem schweizerischen National- und Olympiakader. Insgesamt sind neun Wettfahrten geplant.

Die Finn-Klasse gehört in der Schweiz zu den aktivsten Bootsklassen. Da sie an der Olympiade von den Männern gesegelt wird, sind auch in Kreuzlingen vorwiegend Männer am Start. Lokale Spitzensegler vom Bodensee werden versuchen, ihre Revierkenntnisse in gute Resultate umzusetzen um den Titelgewinn anzustreben.

Die Wettfahrten finden vor Kreuzlingen statt. Die Flotte benutzt den Seegartenhafen als Ausgangsbasis. Die Renn-Jollen werden auf der Wiese beim Hafenkran vorbereitet und vor den Wettfahrten eingewassert. Für Interessierte steht ein Zuschauerschiff zur Verfügung.

Die Regatta wird vom Yacht-Club Kreuzlingen organisiert. Als Vermesser steht Erich Ott von Swiss Sailing zur Verfügung, die Infrastrukturarbeiten werden vom Sportchef Marc Buchmann geleitet, als Wettfahrtleiterin ist Carmen Somm mit ihrem Team vom YCK im Einsatz.