Malizia ist in New York angekommen

New York, 29.08.2019

Das Team Malizia mit Skipper Boris Herrmann und Gründer Pierre Casiraghi hat die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg sicher über den Atlantik in die USA gebracht. Zwei Wochen nach dem Start im südenglischen Plymouth segelte die IMOCA-60-Hochseeyacht „Malizia“ am späten Mittwochabend (28. August) deutscher Zeit mit der 16-Jährigen an der Freiheitsstatue vorbei in die North Cove Marina mitten in New York City.

„Greta, unser ganzes Team ist stolz auf dich“, sagte Herrmann nach der Ankunft vor mehr als 100 Medienvertretern und zahlreichen Klimaaktivisten sowie Fans. Sie sei überraschend nicht einmal richtig seekrank gewesen, erzählte die Schülerin aus Stockholm, die ein Sabbatjahr für ihre Klimaaktivitäten in Amerika nimmt. „Ihre Willensstärke ist faszinierend, und sie war immer gut drauf“, so der Hamburger Skipper, der die große Verantwortung für das Wohl seiner drei Gäste sehr ernst nahm.

Insgesamt 3.733 Seemeilen, legte die „Malizia“ in 14 Tagen und rund vier Stunden über Grund zurück. Das entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von gut 11 Knoten. Boris Herrmann: „Wir hatten auf der Strecke sechs Tiefdruckgebiete und zwei tropische Wirbelstürme, die es zu umfahren galt, um so sanft wie möglich über den Nordatlantik zu kommen.“

Bis zu sieben Windstärken gab es trotzdem unterwegs, und die Höchstgeschwindigkeit betrug mehr als 30 Knoten. An Umkehren oder einen Zwischenstopp dachte jedoch niemand. An der kleinen Azoreninsel Flores Ilha Corvo segelte die Crew am 20. August in den frühen Morgenstunden in elf Seemeilen Abstand vorbei. Das war die kürzeste Entfernung zur nächsten Küste auf dem ganzen Trip.

„Ich habe es genossen, da draußen von der Welt abgekoppelt zu sein. Die Weite und Schönheit des Ozeans werde ich am meisten vermissen und mich daran erinnern, wie wichtig es ist, das wir aufhören, die Welt zu zerstören, in der wir so gerne leben“, so Thunberg abschließend. Dem pflichtete der 36-jährige Herrmann bei. 17 Segelboote der Vereinten Nationen, entsprechend der Anzahl der UN-Nachhaltigkeitsziele, begleiteten die „Malizia“ auf den letzten Seemeilen und unterstrichen die Bedeutung des Besuchs. Greta Thunberg wird auf dem United Nations Climate Action Summit am 23. September sprechen, zu dem UN-Generalsekretär António Guterres geladen hat.

Für das Team Malizia und Boris Herrmann heißt das nächste große Saisonziel Transat Jacques Vabre. Die 14. Auflage führt vom französischen Le Havre über 4,350 Seemeilen nach Salvador de Bahia in Brasilien. Die Transatlantikregatta wird zu zweit gesegelt und startet am Sonntag, dem 27. Oktober. Das Rennen ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Vendée Globe, der härtesten Soloregatta nonstop rund um die Welt Ende 2020, an der Hermann als erster Deutscher überhaupt teilnehmen wird.