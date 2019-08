Baden-Württembergische SUP-Meisterschaft am Bodensee

Radolfzell, 28.08.2019 von IBN

Der Kanu-Club Radolfzell richtete am Wochenende vom 24.08. – 25.08.2019 seine letzte große Veranstaltung für dieses Jahr aus. Am Samstag wurde die SUP Meisterschaft ausgetragen und am Sonntag fand das FUN-SUP-POLO Turnier statt. Zudem gab es über beide Tage ein Testival mit vielen namhaften Ausstellern. Hier konnten die verschiedensten Boards ausgeliehen und getestet werden.

Rund 60 Teilnehmer aus Baden-Württemberg, Hessen, Bayern, Berlin und der Schweiz fanden sich am Samstag auf dem Gelände des Kanu-Clubs ein. Unter anderem nahm der 3-fach Deutsche Meister Normen Weber und der Vizemeister 2018 Peter Weidert teil. Die Bedingungen für die Meisterschaft waren perfekt, denn der See war ruhig mit einem idealen Pegel und auch das Wetter machte mit.

Der erste Vorsitzende Jürgen Schneider begrüßte die Teilnehmer und wünschte ihnen für die bevorstehenden Rennen viel Erfolg. Die Rennen wurden vor dem Clubgelände des Kanu-Clubs in einem Dreieckskurs ausgetragen und starteten bis auf die Sprints von Land aus.

Um 10.30 Uhr begannen die ersten Rennen in der FUN Class über 4km. Dies war ein offenes Rennen und somit konnte jeder SUP-Interessierte teilnehmen.

Im Anschluss fand das KIDS Race über 2,5km statt. Hier starteten Kinder im Alter von 8-11 Jahren.

Darauf folgte das Long Distance Race über 8 km, bei dem Norman Weber und Peter Weidert wieder Titel einfahren konnten. Den Abschluss machten die Rennen im Sprint Race über 200m. Dank der vielen Sponsoren, Unterstützern und Ausstellern wurde die Meisterschaft zu einem gelungenen Ereignis am Untersee.

Folgende Sieger ergaben sich bei den Fun Class Rennen:

Fun Class Herren: 1. Platz Michael Messmer, 2. Platz Rolf Becker, 3. Platz Thomas Riess

Fun Class Herren I-SUP: 1. Platz: Michael Messmer, 2. Platz: Thomas Riess, 3. Platz Jörg A. Haug

Fun Class Damen: 1. Platz: Ilse Tangerding, 2. Platz: Sarah Weidert, 3. Platz: Sonja Straub

Fun Class Damen I-SUP: 1. Platz Sonja Straub, 2. Platz Judith Brugger, 3. Platz Mandy Lehmann

Fun Class Schüler: 1. Platz Maverick Engler, 2. Platz Robert Weisner

Sieger Kids:

Kids Race: 1. Platz: David Kraus, 2. Platz: Julian Uhl, 3. Platz Liara Bauer

Sieger im Long Distance Race:

Long Distance Gesamt Herren: 1. Platz Normen Weber, 2. Platz Peter Weidert, 3. Viktor Kraus

Long Distance Leistungsklasse Herren: 1. Platz Normen Weber, 2. Platz Viktor Kraus, 3. Philipp Pfeiffer

Long Distance Master A: 1. Platz Peter Weidert, 2. Platz Timo Hage, 3. Platz Ferenc Heller

Long Distance Master B: 1. Platz Gerd Weisner, 2. Platz Thomas Kreisel, 3. Platz Alexander Gäbler

Long Distance Damen: 1. Platz Anna Kraus, 2. Freyja Schilling, 3. Platz Annett Paulenz-Theil

Sieger im Sprint Race:

Sprint Herren: 1. Platz Normen Weber, 2. Platz Peter Weidert, 3. Platz Philipp Pfeifer

Sprint Damen: 1. Platz Anna Kraus, 2. Platz Ilse Tangerding, 3. Platz Freyja Schilling

Sprint Schüler: 1. Platz Maverick Engler, 2. Platz Robert Weisner

Sprint Kids: 1. Platz Julian Uhl, 2. Platz David Kraus, 3. Platz Liara Bauer.