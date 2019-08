Unbekannte Tote im Hochrhein - die Polizei sucht nach Hinweisen

Gailingen, 27.08.2019 von IBN

Am 26.08.2019, gegen 16.45 Uhr, entdeckten Zeugen auf der Höhe des Gailinger Rheinstrandes eine leblos im Rhein treibende Person. Ca. 2 Kilometer weiter unterhalb der dortigen Rheinbrücke wurde auf deutscher Seite, die Person, eine Frau im Alter von ca. 70 Jahren, durch Rettungskräfte an Land gebracht, erfolgreich reanimiert und stationär in eine Singener Klinik eingeliefert. Gegen Mitternacht verstarb die Frau im Krankenhaus. Aktuell ist noch nicht klar, um wen es sich bei der Badetoten handelt. Die Frau war mit einem schwarzen Badeanzug der Größe 48 mit weißem Blumenmuster bekleidet und trug transparente Badeschuhe. Zur Klärung der Identität der Verstorbenen bittet die Wasserschutzpolizeistation Konstanz unter Tel.: 07531/5902-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Wasserschutzpolizei Reichenau hat - gemeinsam mit ihren Schweizer Kollegen - die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Bei einer Absuche des Uferbereichs wurden keine Anhaltspunkte, die Rückschlüsse auf die Identität der Verstorbenen zulassen, aufgefunden. Auch liegt der Polizei bislang keine Vermisstenmeldung vor.