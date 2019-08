Bootskollision mit Verletzten

Öhningen-Wangen, Bodensee, Untersee, Rheinsee, Höhe Strandbad Wangen

Wangen, 19.08.2019

Am Sonntagabend, gegen 21:37 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Schweizer mit einem Motorboot auf dem Untersee von Wangen kommend in Richtung Mammern. Vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung fuhr er zu weit rechts und kollidierte in Höhe des Strandbades Wangen mit einem im Bojenfeld festgemachten Motorboot.