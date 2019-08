29er vom Bodensee gehören zu den Top 25 weltweit

Gdynia, 12.08.2019 von IBN

Vom 29. Juli bis 03. August 2019 wurde vor der Hafenstadt Gdynia (Polen) die Weltmeisterschaft in der 29er Klasse ausgesegelt. 175 Boote aus 27 Nationen waren am Start, darunter 38 deutsche. Christoph Winkelhausen (YC Langenargen) und Rickmer Lenk (Württembergischer YC) kamen mit neuer Segelnummer zurück. Auf Rang 20 gesegelt, dürfen sie nun eine der begehrten zweistelligen Nummern der Top 25 im Segel führen. Auf der Deutschen Rangliste sind sie auf Platz 2 vorgerückt.

Die Bedingungen waren an den Tagen sehr unterschiedlich. Wer mit sehr unterschiedlichen Windstärken und der typischen Ostseewelle gleichermaßen zurecht kam, war im Vorteil.



Mit fünf einstelligen Platzierungen, darunter ein Laufsieg, zogen sie mit vier weiteren deutschen Teams nach neun Läufen in das Goldfleet ein. Im vorderen Viertel segelten Christoph und Rickmer nun gegen die besten 29er Segler weltweit. Tatsächlich konnten sie sich nochmals steigern, verpatzten dann den letzten, überraschend gestarteten Lauf und beendeten die Regatta dennoch als zweitbestes deutsches Team. Weltmeister wurden Aristide Girou und Noah Chauvin aus Frankreich, bestes deutsches Team waren Jonas Schupp und Moritz Hagenmeyer vom Dießener Segel-Club auf Platz 11.



Noch im August fahren Christoph und Rickmer zur Europameisterschaft an den Gardasee und beenden dort ihre 29er Karriere. Ab September geht es im 49er FX weiter.