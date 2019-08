Optimistischer Start in den Regattasport

Sipplingen, 05.08.2019 von IBN

Ideale Bedingungen für die Beginners in der Regattawelt der Klasse Optimist. Am 3. August kamen 17 der 19 gemeldeten Kinder der Jahrgänge 2006-2011 von Clubs im Überlinger See aus Bodman, Ludwigshafen, Sipplingen und Überlingen zur Optiliga nach Sipplingen.

Die Optiliga wurde vom Landesseglerverband vor einigen Jahren gestartet, um Jüngstenseglern und Jüngstenseglerinnen die Möglichkeit zu geben sich eine ganze Segelsaison regional in verschiedenen Regionen am Regattasport zu erproben.

Bei stabilem Wind konnte das Wettfahrtteam drei faire Wettfahrten von je 30 Minuten für die Jüngsten starten. Nach den Wettfahrten konnten die Kinder und Betreuer sich bei Muffins, Äpfeln und Grillwurst stärken. Bei der Siegerehrung bedankten Sich Karsten Timmerherm und Edgar Raff bei allen Teilnehmern und Betreuern für die Teilnahme und den Helferinnen und Helfern zu Wasser und an Land für Ihren gelungenen Einsatz.



Sieger wurde Nepomuk Kopf vom Bodensee-Yachtclub Überlingen. Der jüngste Teilnehmer Neo Stahl vom Yachtclub Sipplingen belegte den 6. Platz der 17 Starter.





Alle Ergebnisse und Bilder sind unter www.optiliga-bw.de unter Ergebnissen und Fotos zu finden.