Jetzt wieder baden ohne Einschränkung

Friedrichshafen, 02.08.2019 von IBN

Am Bodenseeufer bei Friedrichshafen-Manzell und Fischbach kann ab sofort wieder gebadet werden.

Die Laborproben des Badewassers in diesem Bereich vom Dienstag und Mittwoch (30. und 31. Juli 2019) ergaben allesamt Werte deutlich unterhalb der Grenzwerte nach EU-Badewasserrichtlinie. Das Gesundheitsamt des Bodenseekreises bewertet die Badewasserqualität an den Badeplätzen Freizeitgelände Manzell, Frei- und Seebad Fischbach und auch den östlich gelegene Strandabschnitten am Seemooser Horn deshalb aktuell wieder als gut. Die Stadt Friedrichshafen und das Gesundheitsamt haben sich am Freitagnachmittag, 2. August 2019 darauf verständigt, das seit über einer Woche geltende Badeverbot in diesem Bereich aufzuheben. .