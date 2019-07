Erneut zwei Bootsunfälle an Wiffen

Schaffhausen, 26.07.2019

Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, kollidierte am Mittwochabend, dem 18.07.2018 ist auf dem Rhein oberhalb der Bibermühle in Ramsen ein Schlauchboot mit der Wiffe 57. Am Samstagabend, 24. Juni wurden die Wrackteile eines Weidlings bei Diessenhofen angeschwemmt, nachdem dieser ebenfalls mit einer Wiffe kollidierte. Bei beiden Bootsunfällen wurden keine Personen verletzt.

Das Schlauchboot klappte nach Angaben der Polizei innerhalb von Sekunden um das Schifffahrtszeichen und wurde teilweise unter Wasser gezogen. Eine Person konnte sich selbstständig ans Ufer retten. Die zweite Person wurde durch die Besatzung eines Weidlings aus dem Wasser gerettet.

Die Besatzung des Weidlings verständigte umgehend die Schaffhauser Polizei. Da die Kantonspolizei Thurgau am entsprechenden Sztreckenabschnitt zuständig ist, wurde die Meldung dort hin weiter gegeben. Als die Thurgauer Beamten vor Ort waren, hatte sich die Bootsbesatzung bereits entfernt. Die Untersuchungen zum Unfallhergang dauern hier noch an.