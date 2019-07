Badeverbot in der Manzeller Bucht

Friedrichshafen, 25.07.2019

Im Bereich des Manzeller Freizeitgeländes darf aktuell nicht gebadet werden. Das Gesundheitsamt des Bodenseekreises und die Ortspolizeibehörde der Stadt Friedrichshafen haben am Mittwochabend (24. Juli 2019) diese behördliche Anordnung herausgegeben. Grund ist eine bislang unbekannte Verschmutzung des Bodenseewassers in diesem Bereich.

Wie das Landratsamt mitteilt, haben sich mehrere Personen, die bereits am Wochenende dort gebadet hatten, am Mittwoch wegen Erbrechens und Durchfalls beim Landratsamt gemeldet. Soweit derzeit nachvollziehbar, kommen diese Verunreinigungen aus dem Buchenbach, einem kleinen Zulauf zwischen Freizeitgelände und Uferweg Richtung Osten. Die genaue Ursache als auch die Art der Verunreinigung sind den Behörden aktuell noch nicht bekannt. Gesundheitsamt und Amt für Wasser- und Bodenschutz untersuchen dies nun gemeinsam mit der Stadt Friedrichshafen. Noch am Mittwochabend hat die Stadtverwaltung als zuständige Ortspolizeibehörde die Badegäste am Manzeller Strand über diese behördliche Maßnahme informiert.



Betreuer einer Friedrichshafener Schulklasse sowie Mitglieder einer weiteren privaten Badegruppe hatten sich am Mittwoch beim Gesundheitsamt des Bodenseekreises gemeldet und von den Symptomen berichtet. Diese seien nach einem Tag wieder abgeklungen. Das Gesundheitsamt empfiehlt dennoch, im Zweifel ärztlichen Rat einzuholen. Aktuell gibt es jedoch keine Hinweise auf eine schwerwiegende Gesundheitsgefährdung der Betroffenen.



Noch am Montag wurde am Manzeller Freizeitgelände die regulär 14-tägig stattfindende Probe zur Bestimmung der Badewasserqualität entnommen. Die Ergebnisse aus dem Labor werden am Donnerstag erwartet. Hinweise auf eine Verschmutzung des Wassers gab es dabei jedoch nicht. Das Wasser war sehr klar. Nun wurden und werden weitere Untersuchungen durchgeführt. Ein Schnelltest hat am Mittwochnachmittag eine Verunreinigung des Seewassers im Mündungsbereich des Buchenbachs bestätigt, einige Meter weiter westlich gab es aber keine Auffälligkeiten.



Aus Gründen des vorsorglichen Gesundheitsschutzes haben es die Behörden verboten, im Bereich des Manzeller Freizeitgeländes zu baden. Das Seebad Fischbach ist davon aktuell nicht betroffen.