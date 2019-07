Die Besten in Österreich

24.07.2019

In der österreichischen Segel-Bundesliga steht der YC Hard aktuell in der Gesamtwertung auf Rang eins. Am vergangenen Wochenende (19.-21 Juli) segelte das Team um Steuermann Michael Quendler auf dem Achensee auf den dritten Platz.

Mitte September findet die vierte und letzte Regatta der österreichischen Bundesliga auf dem Mattsee statt, bevor es schließlich im Oktober auf dem Traunsee um Aufstiege und Relegationen geht. Die Harder sind momentan jedenfalls bestens positioniert, um den Sprung in die Sailing-Champions-League 2020 zu schaffen.