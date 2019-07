Treffen klassischer Motorboote in Wallhausen

Wallhausen, 18.07.2019 von IBN

Klassische Holz- Motorboote sind am 27. und 28. Juli in Wallhausen am Bodensee zu bestaunen. Der Motor-Yacht-Club Überlingersee e.V. (MYCÜ) richtet erstmals ein zweitägiges Klassiker-Treffen aus. Bis dato sind Motorboot-Oldies und Yachten verschiedener Hersteller ab dem Baujahr 1960 zu der Veranstaltung angemeldet.

Am Samstag, 27. Juli, ab 10 Uhr liegen die Yachten im Hafen Wallhausen an Steg 1 und können dort bis 13.30 Uhr betrachtet werden. Nach einer Ausfahrt entlang der Überlinger Promenade über Sipplingen und quer über den Überlinger See, kehren die Boote gegen 16 Uhr zurück nach Wallhausen. Am Sonntagvormittag lädt der MYCÜ ab 10.30 Uhr zum bayrischen Weißwurstfrühstück mit Live-Musik ein. Die teilnehmenden Boote werden bis etwa 12.30 Uhr im Hafen sein.