Hamburg Boat Show nimmt kontinuierlich Fahrt auf

Hamburg , 15.07.2019 von IBN

Voll auf Kurs befindet sich die zweite Auflage der Hamburg Boat Show, die vom 23. bis 27. Oktober auf dem Messegelände der Hansestadt stattfindet. „Der Anmeldestand ist überaus zufriedenstellend. Der Charter- und Reisebereich macht uns dabei sehr viel Freude und wir verspüren in allen Segmenten eine große Zustimmung aus der Branche für die Veranstaltung“, berichtet Bereichsleiter Dirk Kreidenweiß von der Messe Friedrichshafen. Rund 300 Aussteller und eine große Markenvielfalt werden erwartet. Bis jetzt schon neu an Bord sind unter anderen: Bénéteau, Bavaria und Sargo.

Die Bootsmesse im Norden zeigt im Oktober die ganze Bandbreite des Wassersports. Highlights der zweiten Hamburg Boat Show werden wieder die großen Promenadenstege mit Segel- und Motoryachten sowie das SUP-Testbecken sein. Auf den 30.000 Quadratmetern werden sich zahlreiche bekannte Marken des Wassersports präsentieren: Von Dehler, Galeon, Hanse, Sealine, Sunbeam, Targa bis hin zu Aquador, Axopar, Bella, Cobrey, Four Winns, Elling, Hellwig, Jeanneau, Nimbus oder UMS. Auch der Ausrüstungs- und Zubehör-Bereich glänzt mit einem geschlossenen Auftritt der relevanten Unternehmen im Markt. Neben vielen weiteren haben sich bereits die Firmen A.W. Niemeyer, Bukh Bremen, Gotthardt, Peter Frisch, Lindemann, Elvstrøm Sails, Faber + Münker, North Sails sowie One Sails für eine Präsenz in Hamburg entschieden.

„Aufgrund des starken Interesses im Vorjahr bauen wir aktuell mit dem geballten Know-How der Branchenkollegen das Vortrags- sowie Seminarprogramm für die Besucher weiter aus“, so Claus-Ehlert Meyer, Geschäftsführer des DBSV.

Die Hamburg Boat Show liegt von Mittwoch, 23. bis Sonntag, 27. Oktober 2019 auf dem Messegelände in Hamburg vor Anker. Die Veranstaltung hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Freitag bis 20 Uhr. Die Tageskarte kostet online 12 Euro, an der Kasse 14 Euro. Kinder von 6-16 Jahren zahlen 6 Euro. Die Familienkarte gibt es online für 26 Euro an der Kasse für 29 Euro. Neu ist das Sunset-Ticket für 6 Euro, gültig täglich ab 16 Uhr.

Die Hamburg Boat Show wird von der Service GmbH des Deutschen Boots- und Schiffbauerverbandes (DBSV) veranstaltet und ist somit die einzige Wassersportmesse in Deutschland im Besitz eines Branchenverbandes. Die Wassersportmesse von der Branche für die Branche wird ermöglicht durch den Zusammenschluss von DBSV, der Messe Friedrichshafen und der Hamburg Messe und Congress. Weitere Informationen unter