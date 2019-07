Sommerfest im Yachtcentrum Bernau

08.07.2019

Vom 12. bis 14. Juli findet beim Yachtcentrum Bernau am Chiemsee das Sommerfest statt. Ausgestellt werden Yachten von Hanse und Dehler.

Die Öffnungszeiten sind am Freitag von 10-18 Uhr, am Samstag von 10-20 Uhr und am Sonntag von 10-15 Uhr.

Terminvereinbarung unter bernau@hanseyachts.de