Zwei Tage – zwei Wettfahrten

Lindau, 08.07.2019 von IBN

Schwierige Bedingungen herrschten bei der Lindauer Pokalregatta des Lindauer SC.

„Ich hatte es ständig mit drehenden Winden zu tun,“ meinte Wettfahrtleiter Stefan Latzel vom Lindauer Segler-Club. „Am Samstag reichte es für eine ordentliche Wettfahrt bei zwei Windstärken, und danach waren die ganze Zeit Gewitter um uns herum.“ Am Sonntag war es nicht viel besser. „Wir konnten am Morgen mit einem abflauenden Süd eine Wettfahrt fahren. Danach drehte der Wind wieder ständig.“

Bei den zehn gestarteten Lacustre kam Markus Bilgeri vom Yachtclub Hard am besten mit den schwierigen Bedingungen zurecht, vor Wolfgang Birkle vom Segler-Verein Staad. Dritter wurde Josef Bitsche vom Bregenzer Segel-Club.

In der Klasse der 45 qm Nationale Kreuzer starteten acht Boote, es siegte Silvio Schobinger vom Württembergischen Yacht-Club vor Jürg Wittig vom Yacht-Club Kreuzlingen und Philipp Wieland vom WYC.

Die Ergebnisliste unter:https://www.manage2sail.com/de-DE/event/88911d17-c795-4ed1-b6b7-3293b3fa6d33#!/results?classId=cbb861e3-a6db-4ea3-b76f-6cc06f922bc3