Segeln- Jugend trainiert für Olympia

05.07.2019

46 Schüler, aus dem Einzugsgebiet der Regierungspräsidien Tübingen, Freiburg und Stuttgart trafen sich am 3. Juli im Landesleistungszentrum Friedrichshafen, um zum siebten Mal das Landesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ im Segeln auszutragen. 26 Mädchen und 20 Jungen, aus den Wettkampfklassen IV – im Alter von zehn bis zwölf – und Wettkampfklasse III – im Alter von 12 bis 14 – konnten die Schulbank mit ihrem Jüngstenboot, dem Optimisten, tauschen und in Zweier- oder Dreierteams für ihre Schule segeln.

Nach drei Wettfahrten mit leichtem Wind standen die Sieger fest: Erster in der Klasse der Zehn- bis 12-jährigen wurde Hannes Wehrle (Grundschule Reichenau), gefolgt von Marius Müller (Grundschule Güttingen) und Ines Riedel (Nellenburg Gymnasium Stockach). In der Klasse der 12- bis 14-Jährigen erkämpfte sich Amy Heller (Schule Schloss Gaienhofen) den Sieg, zweite wurde Amelie Wehrle (Marianum Hegne), gefolgt von Ines Riedel (Nellenburg Gymnasium Stockach).

„Segeln hat in Baden-Württemberg einen hohen Stellenwert“, sagte Tilo Schnekenburger, „und ganz besonders am Bodensee haben das auch die Schulen erkannt.“. Deshalb machte sich der Beauftragte des Landes-Segler-Verbands für das Segeln in der Schule zusammen mit dem „Leistungsobmann“ Hartmut Desiderato vor acht Jahren beim Kultusministerium für die Aufnahme dieser Sportart in den Wettbewerb stark. Bis heute ist Baden-Württemberg das einzige Bundesland, das Segeln im Programm dieser Veranstaltung hat, und ein Bundeswettbewerb, wie in anderen Sportarten üblich, kann daher nicht ausgetragen werden.

Als Teil des Nachwuchskonzeptes des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) bietet „Jugend trainiert für Olympia“ nicht nur Schulen eine Plattform, sich mit ihren Sportlern zu präsentieren, sondern ist auch für das LLZ-Team und Landestrainer Peter Ganzert eine weitere Gelegenheit, Talente zu sichten. „Die Veranstaltung ist für mich wichtig, auch um Kontakt zu den Jüngsten im Segelsport zu halten“, sagt er und betont, dass neben den Schülern auch er immer einen Riesenspaß als Wettfahrtleiter bei JtfO hat.

Die Teamwertung der Schulen:

WK III

1. PlatzSchule Schloss Gaienhofen

2. PlatzNellenburg Gymnasium Stockach

3. PlatzGraf-Zeppelin-Gymnasium

WK IV

1. PlatzKarl-Maybach-Gymnasium

2. PlatzSchule Schloss Gaienhofen 1

3. PlatzGymnasium Überlingen