Alte Villa in neuem Glanz

Konstanz, 02.07.2019 von IBN

Seit 110 Jahren existiert der Konstanzer YC als einer der drittältesten Segelvereine am Bodensee, hervorgegangen aus dem großherzoglich Badischen Yachtclub (zusammen mit BYC Überlingen). Seit 60 Jahren darf er das Erdgeschoss der Villa Prym als Clubhaus benutzen.

Die "Villa Prym" – eine Gründerzeitvilla an der Konstanzer Seestraße – wurde 1893 von dem Kurzwarenfabrikanten Gustav Prym erworben und die Fassade 1908 mit Jugendstilfresken versehen.

"Nachdem wir in den letzten Jahren viel in unseren Hafen und unsere Clubschiffe investiert haben, war es nun an der Zeit unser Clubhaus zu modernisieren", berichtet Stefan Basel, 1. Vorsitzender des KYC.

Und das taten die Segler in Rekordzeit. "Trotz schwer zu bekommenden Handwerken hat es Architektin und Clubmitglied Claudia Däschle in einer einzigen Wintersaison geschafft, die Clubräumlichkeiten im Erdgeschoss der Villa Prym komplett umzubauen und dafür danken wir ihr und allen Handwerkern ganz herzlich", so Stefan Basel weiter in seiner Ansprache anlässlich der Eröffnung des neuen Clubhauses. Die Segler feierten das bei einem großen Eröffnungsfest am 27. Juni mit ca. 250 Mitgliedern, Handwerkern und Freunden.

Auch Claudia Däschle freute sich sehr über die vollbrachte Arbeit: "Es war für mich so, als hätte ich mein zweites Wohnzimmer umgestaltet und eingerichtet. Tatkräftige Unterstützung bekam sie durch Viola Fretz, die bei der Inneneinrichtung mithalf.

Der Clubraum zeigt sich nun in einer modernen maritimen Atmosphäre, mit einem großen Gastraum, vorgezogener offener Theke und einer angenehmen Akustik, auf die beim Umbau sehr viel Wert gelegt wurde.

Wie der Verein mitteilt, wei es für die Mitglieder und Gäste des KYC auch ein Segen, dass neuer Wirt gefunden wurde, der die Segler mit immer neuen kulinarischen Köstlichkeiten verwöhne und das Clubhaus wie auch die wunderschöne Terrasse wieder mit Leben fülle.