Klassiker-Treffen der hölzernen Motorboote

Wallhausen, 02.07.2019 von IBN

Der Motor-Yacht-Club Überlingersee e.V. (MYCÜ) lädt am 27. und 28. Juli zu einem zweitägigen Klassiker-Treffen der hölzernen Motorboote nach Wallhausen ein.

Willkommen sind Liebhaber und Eigner von klassischen Holz-Motorbooten aller Hersteller. Ein Wochenende zu Wasser und an Land ganz im Zeichen der wunderschönen alten Motorboote erwartet Sie.

Verbindliche Anmeldung mit Angabe der Personenzahl per E-Mail oder postalisch an:

Martin Lepple, Leiter Motorbootabteilung MYCÜ Schulstraße 5, 72657 Altenriet Telefon 0049 7127 9556929, Fax 0049 7127 922975 Mobil 0049 172 9383582, E-Mailmartin.lepple@lema-cad.de

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden die Plätze nach Eingang der Anmeldungen vergeben.

Die Anmeldegebühr beträgt pro Boot mit Fahrer und einer Begleitperson € 150, für jede weitere Person € 50. Enthalten sind Ein-und Auswassern an der Slipanlage, Liegeplatz, Programm, Zwischenverpflegung in Sipplingen, Essen am Samstagabend, Weißwurstfrühstück, Farewell-Drink, Erinnerungsurkunde und ein Poloshirt pro Teilnehmer.

Die Zahlung der Anmeldegebühr muss mit der Meldung erfolgen. Der Anspruch auf Zahlung der Meldegebühr entfällt nicht durch Rücknahme der Meldung oder durch Fernbleiben des Bootes oder der gemeldeten Teilnehmer. Die Gebühren sind bis zum Ende der Nachmeldefrist am 19. Juli 2019 zu überweisen auf das Konto des MYCÜ bei der:

Sparkasse Zollernalb, IBAN: DE52 6535 1260 0024 1641 42, BIC: SOLADES1BAL Verwendungszweck: Name des Eigners und des Bootes