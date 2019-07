Gerhard Jahn siegt in Hard

Hard, 02.07.2019 von IBN

Der Harder Cup für Lacustre, 30qm Schärenkreuzer und 45qm Nationale Kreuzer war in diesem Jahr zweigeteilt. Am Samstag (29.6.) perfektes Wetter mit Sonne satt, über 30 Grad und drei Windstärken mit so gut wie keinen Winddrehern. Am Sonntag brutzelte das Feld beim Warten auf Wind in der Sonne, wie Stephan Frank vom Lindauer SC und Pressesprecher der Lacustre-Segler mitteilt.

„Ich hätte gerne noch eine vierte Wettfahrt durchgeführt,“ meinte Wettfahrtleiter Thomas Peter vom Yachtclub Hard. „Aber es hatte einfach zu wenig Wind am Sonntag,“. „Dafür waren aber Segler und Helfer mit einem Traumsamstag entschädigt worden.“



Bei den Lacustre-Seglern nutzte Gerhard Jahn vom Bregenzer SC mit fünf Punkten aus drei Wettfahrten den konstanten Wind am besten. Punktgleich auf dem zweiten Platz landete Lokalfavorit Markus Bilgeri (YC Hard). Dritte wurde Anne Mähr vom YC Bregenz.

In der Klasse der 30qm Schärenkreuzer siegte Martin Hostenkamp vom Lindauer SC mit drei Laufsiegen, zweiter wurde Rolf Steuer vom YC Radolfzell. Den dritten Platz belegte sein Vereinskamerad Christoph von Stenglin.

Bei den 45ern gewann Claus Keferstein vom BYC Überlingen vor Wolfgang Beck vom Yachtclub Hard und Florian Schmid vom YC Langenargen.

Alle Ergebnisse sind der PDF im Link zu entnehmen.