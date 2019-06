Explosion auf Motorjacht in Konstanzer Hafen

Konstanz, 29.06.2019 von IBN

Am 29.06.2019, gegen 11.40 Uhr, kam es beim Anlegevorgang einer ca. neun Meter langen Motorjacht zu einer folgenschweren Explosion an Bord.

Das Boot war besetzt mit Ehemann (50 Jahre alt), Ehefrau und zwei Kindern. Bereits beim Anlegen nahm der Bootsführer Rauchgeruch aus dem Bereich des Motorraums wahr. Er und alle weiteren an Bord befindlichen Personen verließen daraufhin sofort die Yacht und retteten sich auf den Anlegesteg. Kurz darauf explodierte die Yacht. Eine schwarze Rauchsäule war daraufhin deutlich zu erkennen. Von den vier Personen verletzte sich die Frau am Bein - offensichtlich beim Überstieg auf die Hafenmole. Die anderen drei Bootsfahrer blieben unverletzt. Die Unglücksstelle wurde sofort von der Polizei weiträumig abgesperrt. Feuerwehr, Rettungsdienste und untere Wasserbehörde sind vor Ort. An Bord befinden sich noch ca. 450 Liter Treibstoff, die nun von der Feuerwehr abgepumpt werden sollen. Ein Polizeihubschrauber war zur Luftbilddokumentation im Einsatz. Ein Kran zur Bergung des Havaristen ist angefordert. Über Beeinträchtigungen für die Umwelt könne zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Kräfte des PP Konstanz und des PP Einsatz (Wasserschutzpolizei Konstanz) ermitteln. Derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen.