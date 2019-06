Ministranten beim MYCO

Kressbronn, 28.06.2019 von IBN

Für Samstag, 22.06.2019 war mit dem Diakon der Liebfrauenkirche Ravensburg ein Wassersportevent für die Ministranten beim Motor-Yacht-Club Obersee in Kressbronn geplant. Die Wetterprognosen lieferten keine Hoffnungen auf brauchbare Bedingungen. Am Freitag telefonierten sich die Organisatoren, Diakon Gerhard Walter und MYCO Präsident Paul Minz zusammen und fällten eine mutige Entscheidung. Die Veranstaltung am Samstag findet statt, Punkt.

Samstag pünktlich um 10:00 Uhr trafen die 16 Mädchen und Jungs zwischen 9 und 16 Jahren mit 4 Begleitpersonen im MYCO Hafen ein, um auf dem Wasser Laufen zu lernen. Das Wetter war trocken, der See spiegelglatt und nachmittags drängte sich auch die Sonne durch den bedeckten Himmel. Optimale Bedingungen – es konnte losgehen. Die 16 Teilnehmer wurden auf 4 Boote vom MYCO verteilt und das Training begann. Mittags traf man sich zum gemeinsamen Essen im Clubrestaurant des MYCO und danach ging das Training weiter. Natürlich kam auch der Spaß nicht zu kurz, dafür standen auch Spaßgeräte wie Tube und Banane zur Verfügung.

Um 17.00 Uhr zurück im Hafen konnten alle Teilnehmer auf einen erlebnisreichen Tag zurückschauen und waren mit Recht stolz auf die ersten und gleich erfolgreichen Versuche auf Wakeboard und Wasserski übers Wasser zu gehen.