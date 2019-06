Bendix Mayer erfolgreich auf der Kieler Förde

27.06.2019

Schon bei der über Pfingsten stattfindenden Regatta „Young European Sailing“ gelang dem Jugendsegler Bendix Mayer vom Konstanzer Yacht Club (KYC) in der Bootsklasse Laser 4.7 ein hervorragender zweiter Platz – punktgleich mit dem Erstplatzierten. Bei viel Wind und Welle setzte er sich gegenüber rund 90 Seglern durch.

In den vergangenen Tagen stellte er bei der Kieler Woche erneut unter Beweis, dass er zur deutschen Spitze gehört. Bei nun eher schwachen, recht drehenden Windverhältnissen und einer schwierigen Welle gelang ihm nach einem etwas verhaltenen Start am ersten Tag und einer kontinuierlichen Steigerung am Ende ein guter 6. Platz von rund 70 Teilnehmern aus 10 Nationen.