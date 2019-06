Ein kurzes, dafür aber spannendes Finale lieferten sich zwei deutsche und zwei Schweizer Teams bei der Youth Sailing Champions League während der Kieler Woche.

Das Team vom Bodensee Yacht Club Überlingen mit Konstantin Steidle, Finn Kenter, Tom Lembcke und Patrick Hasse gelang die Titelverteidigung bei der Youth Sailing Champions League.

Nach den noch zu absolvierenden restlichen Qualifikationsrennen lagen Konstantin Steidle, Finn Kenter, Tom Lembcke und Patrick Hasse vom Bodensee Yacht Club Überlingen auf einem aussichtsreichen Platz für das ausgegebene Ziel: Titelverteidigung. Denn sie beendeten die Qualifikationsserie an der Spitze des Gesamtklassements und hatten so einen Sieg bereits auf dem Konto. Nun mussten sie noch einen zweiten in den Finalrennen erringen.