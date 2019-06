Nachtfahrt Valencia Palma

Valencia, 11.06.2019

Mit der Farr 40 geht es von Valencia nach Palma. Vielleicht mit einem Zwischenstopp in Ibiza. Anreise Valencia am Sonntag 14. Juli. Am Montag gibt es die Bootseinweisung und danach segeln wir eine kleine Runde vorm Hafen.

Dienstag früh geht es dann los zum ca. 20 Stunden Schlag durch die Nacht. Donnerstag dann die restlichen Meilen bis Palma de Mallorca und am Freitag Abreise oder ...

Es sind maximal 4 Segler plus Skipper an Bord. Diese Strecke ist ideal für

das erste Mal durch die Nacht zu segeln

Meilen zu sammeln,

elektronische Navigation vertiefen

Passage Planing

Wetterkunde

evtl. den Gennaker testen



Alle Infos zur Tour schicke ich Dir gerne per Mail. Oliver@Segelberater.com