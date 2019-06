Neuer Vorstand im MYC Obersee

Kressbronn, 05.06.2019 von IBN

Der MYC Obersee mit Sitz in Kressbronn hat in seiner Jahreshauptversammlung am Samstag den 25.05.2019 routinemäßig auch einen neuen Vorstand gewählt.

Vizepräsidentin und Schatzmeisterin Carmen Heuberger wurde nach 15 Jahren Vorstandsarbeit, davon 9 Jahre als Schatzmeisterin, mit der goldenen Ehrennadel geehrt und in den wohlverdienten Ehrenamtsruhestand verabschiedet. Beisitzer Volker Mayer kandidierte ebenfalls nicht mehr und wurde für seine langjährige Vorstandsarbeit mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.

In den anschließenden Vorstandswahlen wurden Präsident Paul Minz und Vizepräsident Peter Krämer einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Harald Krug wurde ebenfalls einstimmig als Vizepräsident ins Präsidium des MYCO gewählt. Die Beisitzer Dr. Perry-Ray Lang und Jutta Nowak wurden in ihren Ämtern bestätigt und Irene Bänsch sowie Antje Müller wurden als Beisitzer neu in den Vorstand des MYCO gewählt. Antje Müller übernimmt im Vorstand die Aufgaben der Schatzmeisterin.