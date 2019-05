RaSta Cup am Starnberger See gewonnen

Weiterer Erfolg für Patrick Keck im Laser Radial

Meersburg, 28.05.2019 von IBN

So könnte die Segelsaison weitergehen. Den zweiten Regattasieg verbuchte Patrick Keck am vergangenen Sonntag (26.5.) beim Münchener Ruder- und Segelverein „Bayern“ von 1910 e.V.

Nachdem am Samstag der Starnberger See wieder einmal seine Flautenseite zeigte, waren für Sonntag mindestens 3 Läufe geplant, um eine gewertete Regatta zu segeln. Diesmal war der Wind den Seglern hold und innerhalb 4 Stunden waren die 3 Läufe im Sack. Drei Mal gestartet, drei Mal erster; ein perfekter Sonntag am Starnberger See. Dies war innerhalb von 3 Wochen das zweite Ereignis in Starnberg.

Anfang Mai fanden hier auch die Bayerischen Meisterschaften im Rahmen des Ur-Laser Cup statt. Hier konnte Keck nach fünf Läufen einen hervorragenden zweiten Platz ersegeln und ist für diese Saison bayerischer Vizemeister im Laser Radial. Vor den beginnenden Großereignissen in Kiel und Athen steht Keck in der deutschen Jahresrangliste aktuell auf Platz zwei, wobei hier die Plätze sicher in den nächsten Wochen neu gemischt werden.