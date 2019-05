Maritimer Sonntag für alle Sinne in Konstanz

Konstanz, 23.05.2019 von IBN

Segelregatten, Sonntags-Shopping, Genuss und spektakuläre Showeinlagen: Am 26. Mai hat jeder in Konstanz die Wahl, welche Erlebnisse am Verkaufsoffenen Sonntag und bei der Internationalen Bodenseewoche ausprobiert werden, teilt das Konstanzer Stadtmarketing mit. Denn erstmals finden beide Veranstaltungen am selben Wochenende gemeinsam statt. In maritimem Flair rollen die Einzelhändler in der historischen Innenstadt unter dem Motto „Konstanz – immer eine gute Wahl“ die neuen, seeblauen Teppiche aus und das Hafenareal wird während der Bodenseewoche zur Flaniermeile für Wassersportfans, Familien und Kulturbegeisterte – ein Fest für alle Sinne auf Konschtanzer Art…

Genuss.Shopping

Frühlingstrends, Grünoasen, Kulinarik u.v.m.: Eingerahmt von duftender Blütenpracht und bodenseeblauen Eingangsbereichen begrüßt der Treffpunkt e.V. Einheimische wie Gäste an diesem Sonntag von 13 - 18 Uhr zu einem ganz besonderen Shoppingerlebnis. SinnesImpulse bietet auch die kleine Genuss-Meile auf dem Augustinerplatz mit dem Wirtekreis-Genusstand, der regionale Gerichte und verschiedenste Biere bietet. Auch die kleinen Besucher kommen bei der Boot-Bastelaktion auf dem Augustinerplatz oder einer Blumenpflanzaktion auf der Marktstätte, bei der Kinder kostenlos Blumensamen in Töpfe setzen und anschließend mit nach Hause nehmen können, voll auf ihre Kosten. Kostenlose Stadtführungen mit vielen neuen Informationen und actionreiches Torschießen mit dem EHC Kreuzlingen auf der Marktstätte runden das sonntägliche Mitmach-Programm ab. Kurz: Ein Tag mit entspannt-gemeinsamen Erlebnisstunden bei dem jeder die Wahl hat was er macht…

Wasser.Sport.Kultur

Pralle Segel am Horizont und SinnesImpulse an Land: Von klassischen Yachten im Konstanzer Hafen über den maritimen Markt am Hafen bis hin zu Segelregatten ist bei der Internationalen Bodenseewoche für jeden etwas dabei. Gesellige Partyabende, ein Off-Road-Parcours, regionale Köstlichkeiten, Vorführungen von Feuerwehr- sowie Polizeibooten u.v.m. runden das facettenreiche Programm ab. Ein faszinierendes Erlebnis für die gesamte Familie und alle, die gerne genießen – einfach vorbeikommen und genussvolle Momente mit Blick auf See und Alpen erleben…

Tipp: Erstmals findet eine gemeinsame Tombola der Internationalen Bodenseewoche und des Treffpunkt Konstanz e.V. statt – mit 40 exklusiven Preisen wie Einkaufsgutscheinen, Kurzreisen, Fahrrädern u.v.m. Lose gibt’s bereits seit dem 20. Mai bei ausgewählten Einzelhändlern und an der Tourist-Info am Bahnhof. Die Presse wird herzlich dazu eingeladen bei der Ziehung der GewinnerInnen am Verkaufsoffenen Sonntag um 17 Uhr am Kaiserbrunnen teilzunehmen.