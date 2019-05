Erstklassiger Wassersport und maritimes Flair

Konstanz, 20.05.2019 von IBN

Das Programm der Bodenseewoche von 23. bis 26. Mai 2019 Konstanz, 07.05.2019 Die Internationale Bodenseewoche, das sind vier Tage voller spannender Segelregatten, faszinierender Ruderwettbewerbe und spektakulärer Wasserski-Shows in der Bodenseebucht vor Konstanz und Kreuzlingen. Vier Tage lebhaftes Treiben auf dem maritimen Markt am Konstanzer Altstadthafen.

Einzigartig an der Wassersportveranstaltung, die 2019 vom 23. bis 26. Mai stattfindet, ist das Teilnehmerfeld. Nirgendwo sonst am See treffen klassische und moderne Yachten in Wettbewerben aufeinander: Auf fünf Regattabahnen im Konstanzer Trichter zwischen Deutschland und der Schweiz treten über 160 Segelyachten, Sportboote, hochmoderne Hightech-Racer und Multihulls vor traumhafter Kulisse gegeneinander an.

Sowohl von Land, über eine Großleinwand am Hafenplatz, als auch von Zuschauerschiffen aus, können die Wettfahrten mitverfolgt werden. Rund 1000 Teilnehmer gehen an den Start: in den großen Traditionsklassen wie Lacustre, Drachen, Schärenkreuzer, Nationale Kreuzer oder Meterklasse und in den modernen Klassen ORC 1-4. Manches Schmuckstück so alt wie die Veranstaltung selbst.

Publikumsmagnet Rudersport

Das Rennprogramm der Ruderer ist auch dieses Jahr herausragend und einmalig. Den Auftakt am Freitag macht der nächtliche „Imperiasprint“ in beleuchteten C-Gig-Booten. Über 300 Meter entlang der Konstanzer Hafenmole wird hier im KO-Verfahren der Sieger ermittelt. Mit einem Coastal- Rowing-Staffelrennen auf einem abgesteckten Rundkurs beginnt der Samstag. Im großen Finale starten gegen Abend dann die Achter zu den „3 Miles of Constance“, einem harten, rudertechnisch herausfordernden Dreieckskurs durch den Konstanzer Trichter. Das alles natürlich nicht ohne große Siegerehrung und Pasta-Party im Festzelt, mitten im Altstadt-Hafen der Konzilstadt. Ein Programm, das auch bei den Aktiven gut ankommt. So war 2018 unter anderem Olympiasieger Kristof Wilke mit einem Team seines Heimatvereins „Undine Radolfzell“ am Start und konnte sich den Sieg im „Imperiasprint“ sichern.

Nervenkitzel bei den Wasserski-Shows

Akrobatische Höchstleistung zeigt die europaweit bekannte Showgruppe des Deutsch-Schweizerischen Motorboot-Clubs vor dem Konstanzer Stadtgarten. Auf Wasser- und Monoski, Wakeboard oder sogar barfuß präsentiert sie spektakuläre Nummern: Ballett, Fahnen- und Segelparaden, „around the boat“ oder Pyramiden. Mit atemberaubenden Stunts, nur wenige Meter vom Ufer entfernt, ist die Night-Show am Freitagabend um 21.30 Uhr eine der Höhepunkte der Bodenseewoche. Am Sonntagvormittag um 10.30 Uhr tritt die Wasserskigruppe ein weiteres Mal auf.

Seeluft schnuppern an der Hafenpromenade

Ein unterhaltsames Programm für Groß und Klein bietet die Internationale Bodenseewoche: Vorführungen der Modellskipper im Hafenbecken, Besichtigung von Feuerwehr- und Polizeibooten machen der ganzen Familie Spaß. Auf dem maritimen Markt laden Aussteller mit Yacht-Zubehör, Freizeitbekleidung und Lifestyle-Produkten und vielen kulturellen, sportlichen sowie kulinarischen Angeboten bis in die Abendstunden zum Bummeln und Einkaufen ein. Der Blick vom Riesenrad bietet eine traumhafte Aussicht über Stadt und See.

Sponsoren nutzen wachsenden Bekanntheitsgrad der Bodenseewoche

Viele regionale Sponsoren und Unterstützer nutzen die Bodenseewoche für ihren Auftritt. So organisiert die Agentur Bantle mit Zürich Versicherung einen großen Mitmach-Event. Der Treffpunkt der Konstanzer Einzelhändler und Gastronomen unterstützt die Bodenseewoche mit einem Verkaufsoffenen Sonntag und einer großen Tombola mit attraktiven Preisen. Der Internationale Partner der Bodenseewoche, der Autohersteller Land Rover, und die Medienpartnerschaft mit dem Südkurier machen die Bedeutung der Veranstaltung deutlich. Wesentliche und langjährige Unterstützung erfährt die Bodenseewoche von den Stadtwerken Konstanz, den Bodensee-Schiffsbetrieben und den Städten Konstanz / Kreuzlingen.

IBW Lounge

In der, seit 2018 neugestalteten, IBW Lounge, dem Zentrum der Veranstaltung finden an den Abenden auch dieses Jahr wieder unsere Partys mit namenhaften Bands statt. Sie sind für jedermann offen und haben sich zu gesellschaftlichen Highlights gemausert. Am Donnerstag beginnt Jürgen Waidele mit seinen Sea Side 6, der Freitag steht im Zeichen von Bosa Nova und brasilianischen Rhythmen mit Be Ignazio und Band und am Samstag wird getanzt. Regional bekannte DJs legen auf. Den Abschluss unseres musikalischen Rahmenprogramms macht der MV Eintracht Petershausen mit einem zünftigen Frühschoppen.

Veranstaltungsteam der Bodenseewoche

Ausgerichtet wird das Wassersportereignis von insgesamt 17 Segelvereinen, Ruderclubs und der DLRG mit über 350 Helfern unter dem Dach des Vereins Internationale Bodenseewoche e.V. In diesem Jahr kümmert sich Christoph Bauer und sein Organisationsteam um die sportlichen Wettkämpfe, das Sicherheitskonzept und um die komplette landseitige Planung und Organisation der Veranstaltung.

Mehr Informationen unter - http://www.internationale-bodenseewoche.com - http://www.facebook.com/internationale.bodenseewoche.de/ - Twitter.com/@Int_BoWo - https://www.instagram.com/bodenseewoche