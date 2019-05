Drei Bodensee-Teams starteten bei Junioren Liga in Starnberg

Starnberg, 18.05.2019 von IBN

Am 11. und 12. Mai fand der Saisonstart für die Junioren Segel-Liga im Bayrischen YC am Starnberger See statt. Das Wetter zeigte sich, für Mitte Mai, nicht gerade von seiner sommerlichen Seite. Temperaturen um die 5 Grad und Dauerregen stellten das Ölzeug auf die Probe, doch wenigstens hatte es gute Windbedingungen und am Samstag teils sogar so viel Wind, dass der Gennaker nicht mehr gesetzt werden durfte, wie Carla Rau vom Konstanzer YC berichtet.

Für den Konstanzer YC ging Anton Löwe am Steuer, zusammen mit Luis Schaubhut, Albert Gerstmair und Jonas Jungan den Start. Von den 24 teilnehmenden Teams landete die Crew vom KYC am Ende auf dem 19. Platz. Nicht ganz das Ergebnis, was sich das Team vorgestellt hat, doch Luis Schaubhut geht mit einer positiven Bilanz aus dem Wochenende: „Wir hatten zu hohe Erwartungen an uns und wurden vom dem starken Feld etwas überrascht, doch wenn wir in den Rennen mal Ruhe im Team hatten, lief es an sich gut und wir konnten auch vorne mitsegeln.“

Besser lief es für das Team des BYC Überlingen, das auf Platz vier segelte. Kurz vor den konstanzer landeten auf Platz 15 die Jungs vom Württemberger YC. rotz des holprigen Starts in Starnberg, lässt sich das Team nicht unterkriegen und wird nochmal viel bis zum nächsten Event in Travemünde trainieren. „Der Bootsspeed passt auf jeden Fall schon mal sehr gut, nur taktisch müssen wir noch stärker werden, dann steht einer besseren Platzierung nichts mehr im Wege!“ so Anton Löwe.

Wie die konstanzer mitteilen, ließ sich der Bayrische YC, neben einer tollen Organisation auf dem Wasser, auch an Land nicht lumpen, sodass die Teilnehmer auch hier eine tolle Zeit hatten