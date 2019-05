Segel Bundesliga: Zweite Runde in Konstanz

Konstanz, 14.05.2019 von IBN

Zwei Wochen nach dem spannenden Saisonauftakt der Deutschen Segel-Bundesliga fiebern die Crews des Bodensees ihrem Heimspiel am kommenden Wochenende (17. bis 19. Mai) in Konstanz entgegen.

Können die Sieger des ersten Spieltags ihren Erfolg wiederholen? Start der Rennen der besten 36 Segelclubs der 1. und 2. Segel-Bundesliga ist Freitag um 11.00 Uhr beim gastgebenden Konstanzer YC. „Wir freuen uns am kommenden Wochenende Gastgeber des zweiten Spieltags der Deutschen Segel-Bundesliga in Konstanz zu sein. Wir erwarten eine hohe lokale Unterstützung unserer Fans. Revierkenntnisse sind bei einer derartig hohen Leistungsdichte, wie es in der Bundesliga der Fall ist, leider kein besonderer Vorteil. Da muss einfach Motivation mit aufs Wasser – und die haben wir“, sagt Christian Rau, Team-Manager des KYC.