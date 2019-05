Radolfzeller Wäschtwindcup

Radolfzell, 08.05.2019 von IBN

Der Cup am Radolfzeller Wäschbruckhafen zieht am Samstag, 25. Mai 2019 wieder über 60 Boote auf den See.

Es ist der zweite Lauf zur Clubmeisterschaft des Wassersportclub Wäschbruck Radolfzell e.V.. Gesegelt wird vor Radolfzell in den zwei Klassen Yachten (Kielboote) sowie Jollen.

Anmeldung und Informationen unter www.wwra.de.