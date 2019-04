Salzmann/Lackner Dritte bei italienischer Meisterschaft

Fußach, 29.04.2019 von IBN

Bereits seit 45 Jahren treffen sich die Zweirumpfboote zur Regatta vor Cesenatico in Italien.

Heuer waren 40 Kats in verschiedenen Klassen am Start. Bei den Tornados war es die Italienische Meisterschaft, die ausgesegelt wurde. Erfreulich war das Abschneiden des Vorarlberger Tornado-Teams vom YC-Rheindelta. Dietmar Salzmann mit Tochter Nicole Lackner an der Vorschot gewannen vor dem Tschechischen Team Pavlis/Pavlisova und dem besten Italienischen Team Mazzini/Gabellini auf dem 3. Rang. Somit gingen alle drei Podestplätze an gemischte Teams.