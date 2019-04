Treffen klassischer Motorboote in Wallhausen

Wallhausen, 28.04.2019 von IBN

Der MYC Überlingersee richtet erstmals ein Wochenende zu Wasser und an Land ganz im Zeichen wunderschöner alter Motorboote aus. An dem zweitägigen Klassiker-Treffen am 27. und 28. Juli in Wallhausen können Holz-Motorboote aller Hersteller teilnehmen.

Wie der Veranstalter mitteilt, erwarte die Teilnehmer eine gute Infrastruktur, ein rundes Programm mit Apero, Klassikerausfahrt entlang der Promenade Überlingen, Spanischer Nacht mit live-Musik und eine Farewell-Tour. Zuschauer, die die Passion für die Schmuckstücke aus Holz teilen, sind im Hafen Wallhausen herzlich willkommen.

Rund 30 Yachten werden zu der Veranstaltung erwartet. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben, Anmeldeschluss ist am 15. Juni 2019.