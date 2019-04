Mit dem Segelberater durch die Nacht

Pollensa, 24.04.2019 von IBN

Der Segelberater, Oliver Ochse, gehört bereits langjährig als Referent am Stand auf der Interboot zum Inventar der IBN. In seiner Segelschule auf Mallorca bietet er verschiedene Praxiskurse und Gelegenheiten zum Training und zur Teilnahme an Offshore-Regatten. Wie Ochse mitteilt, wurden nun ganz kurzfristig zwei Plätze auf einem Langstreckentörn von Barcelona nach Palma de Mallorca auf einer Farr40 frei.

Es sei alles Nötige für einen Schlag durch die Nacht an Bord, "sogar Rohrkojen". Von der Marina Roda de Bara, südlich von Barcelona, geht es nach Palma de Mallorca. Geplant ist ein langes Wochenende mit Abfahrt je nach Wetter am Freitag spät oder Samstag früh. Sonntag spät dann von Palma zurück nach Deutschland. An Bord sind sind maximal 4 Segler plus Skipper. Voraussetzung für die Teilnahme ist etwas Yachtsegel Erfahrung oder eine vorherige Teilnahme an der MasterClass.

Auch für die Regatta in Valencia sind auch noch Plätze frei.

Infos und Anmeldung: www.Segelberater.com oder email an Oliver@Segelberater.com