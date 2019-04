Das Maß ist noch nicht voll !

Konstanz, 11.04.2019 von IBN

Die Gemeinschaft für Seefahrt (GfS) hat mit ihrer Clubyacht BRIGANTIA (HR48) in zehn Jahren 100.000 Seemeilen absolviert. Für die eingebaute Logge was das zu viel.

Skipper Felix Höhener staunte nicht schlecht. Nach der der 66. Atlantik-Überquerung GfS mit der Clubyacht BRIGANTIA zeigte ihm die Logge kurz vor St. Lucia ein ungewohntes Bild: 99999.

Diese Anzeige blieb in den folgenden Wochen ein treuer Begleiter. Auch die Bedienungsanleitung wusste nicht weiter. Die Lösung des Rätsels ist eine kleine Anekdote menschlicher (Fehl-) erwartungen: Die Loggen dieses Typs können nicht mehr als 100.000 Seemeilen anzeigen. Danach verweigern sie den Dienst. Offensichtlich hat sich beim Hersteller niemand vorstellen können, dass dieses Gerät jemals über 99.999 sm gefahren wird.

Ein Zurückstellen ist nicht vorgesehen und unglücklicherweise gibt es dieses Gerät auch nicht mehr zu kaufen. Der GfS-Oberbootsmann trieb nach einiger Recherche doch noch eine gebrauchte Logge auf, die allerdings bereits über 6.000 Seemeilen aufwies.

Die GfS hat mit der BRIGANTIA in den letzten zehn Jahren 100.000 Seemeilen absolviert. Sie ist damit die Hallberg-Rassy-HR48 mit den meisten gefahrenen Seemeilen und wird der GfS in den nächsten Jahren noch viele weitere Meilen in schönen und außergewöhnlichen Revieren bescheren. Vielleicht sogar bis zum erneuten Logge-Wechsel in 93.000 Seemeilen.

www.gfs-hochseesegeln.com