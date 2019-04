Katamaran ab 1. April mit Sommerfahrplan

Konstanz, 28.03.2019 von IBN

Die Schnellschiffe fahren dann – im Unterschied zum Winterfahrplan – an Sonn- und Feiertagen morgens bereits ab 8.02 Uhr und abends bis 19.02 Uhr.

Die Abfahrtszeiten in den Häfen Konstanz und Friedrichshafen sind Montag bis Freitag an Werktagen stündlich von 6.02 Uhr bis 19.02 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 8.02 Uhr bis 19.02 Uhr.