Hausmesse mit In-Water-Boatshow im BootCenter Konstanz

Konstanz, 15.04.2019 von IBN

Das BootCenter Konstanz startet die Bootssaison vom 26. bis 28. April mit der alljährlichen Hausmesse mit In-Water-Boatshow.

An diesen Tagen besteht täglich von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr die Möglichkeit, die Bootsmodelle der Marken Galeon, Steeler und Bronson, Bayliner und der neuen Marke Marian Boote zu Land und zu Wasser zu besichtigen.

Von Galeon, einem polnischen Familienunternehmen mit innovativen Ideen und modernem Bootsdesign, werden die Galeon 335 HTS, die Galeon 365 HTS und die Galeon 405 HTS ausgestellt. Die Galeon 335 HTS steht als Lagerboot kurzfrisitig für die bevorstehende Bootssaison zur Verfügung.

Die Marke Steeler & Bronson steht für Unikate und Qualität aus Stahl und Aluminium. Von dem holländischen Familienunternehmen sind nach vorheriger Terminvereinbarung die Modelle Steeler NG 36 und Bronson 29 bereit.

Bayliner verkörpert als amerikanische Traditionsmarke Sport & Fun und beeindruckt durch ein hervorragendes Preis- /Leistungsverhältnis für Einsteiger, Familien oder Wassersportler. An der Hausmesse wird die Modellreihe Element E5, E6, E7 und von der VR-Reihe die VR4, VR5 und VR6 ausgestellt sein. Als Kajütboote stehen die VR5 Cuddy, VR6 Cuddy, 742 R, 842 Cuddy und 855 Ciera in der Ausstellungshalle in Konstanz bereit. Das vollständige Modellsortiment von Bayliner ist vorhanden.

Als neue Marke am Bodensee und eines der ersten Elektroboote des BootCenter Konstanz wird vom österreichischen Familienunternehmen die Marian M 800 vorgestellt; ein exklusives Sportboot für Tagesausflüge mit Elektroantrieb.

Darüber hinaus sind viele gepflegte Gebrauchtboote u.a. Cruiser 350 Express, Atlantis 42, Atlantis 35, Leader 36, Cormate Super Utility 23 im Angebot.

Für einen ersten fahrtechnischen Eindruck vom künftigen Motorboot für die bevorstehende neue Bootssaison liegen mehrere Modelle zur Probefahrt im Wasser.

Für einige Boote sind auch Liegeplätze in der BootCenter Konstanz Marina vorhanden.

Für eine individuelle und detaillierte Beratung können direkte Terminabsprachen mit dem BootCenter Konstanz vorgenommen werden. Infos: www.bootcenter.com