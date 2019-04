Neue Fährebrücke in Konstanz ist ab Samstag im Betrieb

Konstanz, 22.03.2019 von IBN

Die Arbeiten am Fähreanleger in Konstanz sind abgeschlossen. Die neue Fährebrücke ist ab Samstag, 22. März 2019, nutzbar.

Die Linienbusse fahren ebenfalls wieder die reguläre Haltestelle an. Die Fährebrücke, die sich im Bereich der Bushaltestelle befindet, wurde ausgetauscht. So war die Abfertigung nur über die andere Brücke möglich. Daher gab es in den vergangenen Tagen Einschränkungen im Fährverkehr.