Flexible Erlebniskarte für den Bodensee

Konstanz, 21.01.2019 von IBN

Für den kommenden Sommer bietet die Internationale Bodensee Tourismus GmbH ab April eine neue Freizeitkarte an. Der Clou: Die Bodensee Card PLUS ist für 3 Tage oder für 7 Tage erhältlich. Die Erlebnistage können im gesamten Zeitraum vom 14. April bis 20. Oktober flexibel genutzt werden.

Sobald Sie die Karte an der Kasse eines Ausflugszieles abscannen lassen, gilt dieser Tag als angebrochen. Sie haben somit die Möglichkeit, die Gültigkeitstage im gesamten Saisonzeitraum zu nutzen. Dadurch wird das Angebot für Einheimische ebenso, wie für Touristen attraktiv.

In der Bodensee Card PLUS sind die Eintritte zahlreicher Sehenswürdigkeiten und Bergbahnen inkludiert. Im Rahmen der Drei-Tageskarte kann an zwei Tagen und im Rahmen der Sieben-Tageskarte an vier Tagen die Schiffahrt auf dem Bodensee kostenfrei genutzt werden.

Kosten:

3 Tage: 69,-- EUR Erwachesene / 41,-- EUR Kinder bis 16 Jahre, Kinder bis 6 Jahre beim Kauf einer Erwachsenenkarte kostenfrei

7 Tage: 109,-- Erwachsene / 65,-- EUR Kinder bis 16 Jahre, Kinder bis 6 Jahre Kauf einer Erwachsenenkarte kostenfrei

Infos:

https://www.bodensee.eu/de/was-erleben/bodensee-highlights/bcp-sommer