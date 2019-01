„SEGELSPORT DEUTSCHLAND“ - Neue Wege in der Segelsport-Vermarktung

Düsseldorf, 21.01.2019 von IBN

er Deutsche Segler-Verband (DSV) präsentiert auf der boot Düsseldorf seine neue Dachmarke „SEGELSPORT DEUTSCHLAND“. Die Marke wird ab sofort für die Vermarktung und Kommunikation des Segelsports in Deutschland eingesetzt.

DSV-Präsidentin Mona Küppers: „Als Dachverband setzen wir uns für die Interessen unserer Mitglieder ein. Oftmals profitieren davon alle Seglerinnen und Segler, beispielsweise beim Thema Ausbildung oder wenn es um die Erhaltung der Befahrbarkeit von wichtigen Gewässern geht. Die Marke „SEGELSPORT DEUTSCHLAND“ bildet den kommunikativen Rahmen für all diese Aktivitäten und repräsentiert alle, die in Deutschland segeln, kiten oder surfen. Wir sind davon überzeugt, damit zugkräftige Unterstützer für den Segelsport in Deutschland zu gewinnen.“

„Die Marke steht für hochemotionale Sportmomente sowie ein positiv aufgeladenes Image und birgt ein riesiges Potenzial für Sponsoren. Segeln bedeutet Teamgeist, Abenteuer und Leidenschaft, aber auch nachhaltiges Handeln – Werte, mit denen auch Unternehmen überzeugen wollen“, erläutert Simon Franke, Senior Berater Sport bei der rosenbaum nagy management & marketing GmbH, die die Marke ins Leben gerufen hat.