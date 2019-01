Bagger kippt ins Fischbach Hafenbecken

Friedrichshafen, 21.01.2019 von IBN

Am späten Vormittag des 18.Februar 2019 kam es im Hafen Fischbach zu einem Unglücksfall. Ein ca. 40 Tonnen schwerer Bagger führte im Bereich der Slipanlage genehmigte Baggerarbeiten an der Fahrrinne durch. Hierbei kam der Bagger in eine Schieflage und kippte um.

Teils im Wasser, teils an Land kam das Fahrzeug dann zum Liegen. Hierbei

trat Hydraulikflüssigkeit aus und gelangte ins Wasser. Der sofort

alarmierten Feuerwehr gelang es die Flüssigkeit mittels Ölsperren zu

kontrollieren und teilweise abzupumpen. Es sind keine Auswirkungen

auf die Umwelt zu befürchten. Es wurde niemand verletzt. Die

Wasserschutzpolizei Friedrichshafen ermittelt nun die Ursache des

Unglücks. Ei angeforderter Schwerlastkran konnte den bagger schließlich wieder aufstellen.