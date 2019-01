Tauchunfall vor Überlingen

Überlingen, 21.01.2019 von IBN

Am vergangenen Samstag, 19.Januar, wurde gegen 10 Uhr über die Leitstelle Bodensee eine um Hilfe rufende Person im Wasser vor dem Ruderclub in Überlingen gemeldet. Die 30 jährige Frau aus dem Kreis Sigmaringen hatte nach eigenen Angaben einen Tauchgang mit ihrem Tauchpartner durchgeführt. Beim Auftauchen ergaben sich in einer Tiefe von etwa 40 Meter Probleme mit der Sauerstoffversorgung, woraufhin sie einen Notaufstieg durchführte.

Hierbei verloren sich die beiden Taucher aufgrund schlechter Sicht aus den Augen. Nach dem Auftauchen an die Wasseroberfläche gelang es beiden Personen, den Steg am Ufer zu erreichen. Beim Eintreffen der Polizei hatte die betreffende Person bereits das Wasser verlassen, saß auf dem dortigen Steg, war ansprechbar und wurde durch einen Notarzt behandelt. Um die Gefahr einer Dekompressionskrankheit durch zu schnelles Auftauchen zu vermeiden, wurde die Taucherin vorsorglich in die Druckkammer des Krankenhauses Überlingen verbracht.