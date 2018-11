Weihnachten am Bodensee 2018

Konstanz, 16.11.2018 von IBN

Der Bodensee vereint weihnachtliche Traditionen, Brauchtum und kulinarische Leckereien aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Über 60 Weihnachtsmärkte entlang des Ufers, auf Inseln, inmitten verschneiter Berggipfel oder in barocken Schlössern verzaubern die Besucher.

Und nicht nur der Duft von Waffeln und Zimt, sondern auch die Weihnachtsschiffe ziehen über den winterlichen See und verbinden die Weihnachtsmärkte miteinander. Die Weihnachtsschiffe der Vorarlberg Lines bilden eine schwimmende Brücke zwischen den Adventsmärkten in Bregenz und der Lindauer Hafenweihnacht. Die Märkte in Konstanz und Friedrichshafen werden durch die täglich stündlichen Fahrten des Katamaran Bodensee bis in den Abend miteinander verbunden. An den Adventswochenenden genießen die Passagiere der Bodensee-Schiffsbetriebe eine gemütliche Rundfahrt, begleitet von weihnachtlicher Musik, Kaffee und Kuchen. Am Abend ziehen die Themenschiffe derSchweizerischen Bodensee Schifffahrt über den See. Angeboten werden Fondue oder Raclette Fahrten, ein elegantes Captain’s Dinner und Silvester-Schiffe.

Einen Überblick über alle Winterangebote gibt die Broschüre im Anhang, sowie die Website www.bodensee.eu/weihnachten