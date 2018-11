Claire Leroy (FR) gewinnt den Swiss International Women’s Match 2018

05.11.2018

Vom 31. Oktober bis zum 3. November segelten die weltbesten Seglerinnen auf dem Lago Maggiore vor Ascona den Swiss International Women’s Cup aus. Trotz Dauerregen und schwierigen Windbedingungen konnten Vorrunde und Halbfinals – insgesamt 66 Matches gesegelt werden.

12 Teams aus Dänemark, Finland, Frankreich, Schweden und der Schweiz fanden sich am erstmals ausgetragenen Swiss International Women’s Match in Ascona ein. Der als Top (1) eingestufte Event ist einer der 5 Austragungsorte der Women’s International Match Racing Series (WIM Series), der Welttour der besten Seglerinnen. Der vom Yacht Club Locarno mit Unterstützung des Porto Patriziale Ascona durchgeführte Event reiht sich mit Helsinki, Lysekil (SWE), Ekaterinenburg und St.Thomas U.S. Virgin Islands) in einen illustren Zirkel von Weltklasse-Events ein.

Trotz des heftigen Wetterumschwungs mit Dauerregen, tiefen Temperaturen und leichten Winden um eine Windstärke gab es im Tessin hochkarätigen Segelsport und spannende Segelduelle auf dem Wasser zu sehen. Der leichte Wind verlangte ein sehr sensibles Segeln auf den agilen J70 Sportbooten. Die Segelteams waren gefordert, die Boote optimal aus den Manövern zu beschleunigen und sofort auf die vielen Winddreher zu reagieren.

Leider schlief der Wind nach den Halbfinalläufen endgültig ein und es konnte kein Finale mehr ausgesegelt werden. Für die Rangliste wurden deshalb für die Auflösung der Gleichstände nach den Halbfinalbegegnungen die Platzierungen aus der Vorrunde hergezogen.

Anfänglich dominierte Pauline Courtois, aktuelle Welt Nummer 1 aus Frankreich die Regatten. Am Schlusstag gelang es dann Claire Leroy (FRA), frühere Weltmeisterin, Olympionikin und Welt Nr. 1 die Führung zu übernehmen. Pauline Courtois handelte sich in der Vorstartphase ihres Halbfinals gegen das ambitionierte Schweizer Team von Laurane Mettraux eine Strafe ein und verlor ihr Halbfinal. Damit eroberten sich die Schweizerinnen vom Team ChicaCER den zweiten Platz, Pauline Courtois, Match in Pink by Normandy Elite Team beendete den Event mit Bronze.

