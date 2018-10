Der Women’s Cup der besten Schweizer Seglerinnen geht nach Zürich!

29.10.2018

Die Entscheidung um den Women’s Cup fiel im letzten Rennen.

Nachdem Team M.Nil mit Steuerfrau Nathalie Winiger ebenso wie die Genferinnen der Société Nautique ihre Rennen gewonnen hatten, kam es im letzten Rennen zur direkten Begegnung der bisher Gesamtführenden Thalwilerinnen mit den nur einen Punkt zurückliegenden Zürcher Segel Club (ZSC). Die Thalwilerinnen wurden am Start in ein Duell verwickelt und verloren den Anschluss während das Team des ZSC einen soliden zweiten Platz ersegelte und sich damit auch in der Gesamtwertung Platz zwei und den Pokal als bestes Schweizer Clubteam und die Qualifikation zu Women’s Sailing Championsleague 2019 sicherte. Die Société Nautique de Genève eroberte den dritten Podestplatz während die Thalwilerinnen auf Platz 4 zurückfielen.