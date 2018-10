Hausmesse bei X-Yachts in Hadersleben, Dänemark

Hadersleben, 29.10.2018 von IBN

Vom 09. – 11. November 2018 veranstaltet X-Yachts in Hadersleben in den eigenen Ausstellungshallen, auf dem Werftgelände seine Hausmesse.

Diese Messen haben eine lange Tradition und sind beliebt bei Interessenten und potentiellen Kunden von X-Yachts. Händler aus der ganzen Welt nutzen die Gelegenheit um mit ihren Kunden die Aktivitäten der Werft besser kennen zu lernen. Natürlich ist auch unser deutscher X-Yachts Händler, Christoph Barth die gesamte Zeit vor Ort.

Um die 4000 Gäste werden an den drei Tagen, in der Mitte des Novembers, auf dem Werftgelände zu Besuch sein und für eine rege Geschäftstätigkeit sorgen.

Eine der Yachten, welche gezeigt wird, ist die neue X46.

Eine andere, neue Yacht aus dem Jahre 2019 ist die X49.

Im Jahre 2008 wurde die Xc Linie bei X-Yachts ins Leben gerufen. Nun war es an der Zeit dieser erfolgreichen Linie ein umfangreiches Update zu geben. Die eigenen Erfahrungen der letzten Jahre sowie zahlreicher Kunden Rückmeldungen flossen in dieses Update ein. Die Rümpfe der Xc Modelle werden nun zukünftig auch in Epoxy- Infusion Verfahren gebaut, zusätzlich gibt es neue und verbesserte Funktionen an und unter Deck.

Auch werden die Hauptlieferanten von X-Yachts vertreten sein. Besucher könne sich informieren und die Herbstangebote nutzen von zum Beispiel Elvstöm Sails oder North Sails. Furlerboom, Yanmar, Raymarine, Hempel etc. werden ebenfalls vor Ort sein.

Ausstellungszeit:

9 – 11. November 2018

Ort:

X-Yachts A/S, Fjordagervej 21, 6100 Haderslev, Denmark

Öffnungszeiten:

Freitag 10 – 17 Uhr

Samstag 10 – 17 Uhr

Sonntag 10 – 17 Uhr