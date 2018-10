Bei ausgezeichneten Windbedingungen kämpften die U21 Segelteams von 20 Schweizer Segelclubs auf dem Lago Maggiore um den Youth Cup.

Bei bis zu vier Windstärken kam es zu packenden Segelregatten, spannenden Zweikämpfen und schnellen Surfs unter den grossen Genacker-Segeln. Mit 5 Laufsiegen und einem zweiten Platz siegte der Yachtclub Bielersee souverän. Im letzten konnte sich der Zürcher Yacht Club noch auf den zweiten Platz vorschieben. Auf Rang 3 kommt das Jugendteam des Regattaclub Oberhofen / Thunersee.

Beim Auslaufen vom Nationalen Jugendsportzentrum in Tenero in Richtung Ascona wehte kaum ein Lüftchen über den Lago Maggiore. In Erwartung des thermischen Südwindes wartete die Regattaleitung in der Nähe der Brissago Inseln die Wetterentwicklung ab. Die um die 100 jugendlichen Segler und ihre Coaches hatten auf dem Katamaran "Tanimara III" eine optimale Plattform um auf ihren Wettkampfeinsatz zu warten.