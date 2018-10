Erfolgreiche Jungfernfahrt für die erste Hamburg Boat Show

Hamburg, 22.10.2018

26 800 Besucher entschieden sich für die Premiere der Wassersportmesse auf dem Hamburger Messegelände, die von der Messe Friedrichshafen organisiert wird.

30 000 Quadratmeter, 289 Aussteller, mehr als 170 Boote, 3 Vortragsforen und jede Menge Wassersportinformation hielt die Premiere der Hamburg Boat Show bereit. „An den ersten Tagen war es etwas ruhiger als erwartet. Das Wochenende war gut besucht und zahlreiche Bootsfahrer, Familien und Wassersportbegeisterte ließen sich vom Angebot inspirieren“, erklärt Torsten Conradi. „Wir sind mit der ersten Auflage zufrieden. Es kamen viele Wassersportler, die eingekauft haben – sowohl Boote als auch Ausrüstung und Zubehör.

Gut besucht waren auch die Vortragsforen. Die Stimmung in den Hallen war durchweg positiv und die Organisation und Zusammenarbeit mit dem DBSV und der Hamburg Messe und Congress hat gut geklappt und Spaß gemacht“, berichtet Projektleiter Dirk Kreidenweiß von der Messe Friedrichshafen. Der Geschäftsführer der Hamburg Messe und Congress Bernd Aufderheide ergänzt: „Mit der Premiere der Hamburg Boat Show ist es gelungen, Wassersportbegeisterten weiterhin ein attraktives Angebot in der Hansestadt zu bieten. Das freut mich nicht nur für die Besucher, sondern ganz besonders auch für die Aussteller, die sich diese Messe gewünscht haben. Der DBSV, die Messe Friedrichshafen und die Hamburg Messe und Congress haben ihre Kräfte gebündelt und eine erfolgreiche Erstveranstaltung auf die Beine gestellt, die Lust auf mehr macht.“

Auch die Aussteller zeigten sich zufrieden: „Die Messe lief ganz hervorragend. Es funktioniert hier definitiv, Boote zu verkaufen, wie wir festgestellt haben. Wir sind zufrieden und bekamen auch von unseren Kunden ein klasse Feedback zur Messe. Die Besucher waren sehr gut informiert und kamen mit konkreten Anfragen auf uns zu. Man merkte, dass das Gros der Besucher Wassersportler waren. Die erste Hamburg Boat Show war ein voller Erfolg, wir sind im nächsten Jahr wieder dabei“, resümiert Henning Mittelmann, Geschäftsführer Mittelmann Werft. Ähnlich sieht das Frank Kuhlmann von Schwern Yachten: „Die erste Hamburg Boat Show war ein voller Erfolg. Das Publikum ist sehr gut informiert, es sind viele Segler dabei und zahlreiche vom Fach. Wir haben hier eine super Messe erlebt, die die Zielgruppe im Norden sehr gut erreicht. Hier ist ein guter Treffpunkt für die Branche. Die Messe war sehr gut organisiert und wir sind im nächsten Jahr wieder dabei.“ Auch Finn Möller, Geschäftsführer Herman Gotthard GmbH, zieht eine positive Bilanz: „Nach einem verhaltenen Start am Mittwoch hat sich die Messe positiv entwickelt. Die Hamburg Boat Show ist ein Pflichttermin für uns: Wir hatten exzellentes und fachkundiges Publikum am Stand. Es ist toll, was hier auf die Beine gestellt wurde. Alles in allem wurden unsere Erwartungen erfüllt. Die HBS ist der Beleg dafür, dass es richtig war, eine solche Messe zu veranstalten.“

Vom Schlauchboot bis zur Segelyacht, vom Kiteboard bis zum SUP – neben Wassersportgeräten aller Art bot die Hamburg Boat Show auch ein buntes Rahmenprogramm: Am Sonntag wurde bei der SUP Team Challenge um die Wette gepaddelt. Acht Zweierteams traten auf dem Geschicklichkeitsparcours im Wasserbecken in Halle B7 gegeneinander an. Das Siegerteam fährt in die Karibik zur British Virgin Island SUP Challenge powered by the Moorings. Ausverkauft war die Ocean Film Tour am Freitagabend. Ebenfalls hoch im Kurs bei den Besuchern standen das Indoor-Surfbecken und das SUP Testbecken. Zahlreiche Abendevents luden zum Feiern und Netzwerken ein und wurden von Ausstellern und Besuchern hervorragend angenommen.